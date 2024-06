Bonaventura-Fiorentina, domani l'incontro per il rinnovo

Come anticipato nei giorni scorsi, questa settimana sarà decisiva per il futuro di Giacomo Bonaventura. In particolare, nella giornata di giovedì 20 giugno è in programma l'incontro che potrebbe portare al rinnovo del contratto del centrocampista con la Fiorentina.

L'attuale accordo, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. Nella giornata di domani, le parti (dirigenza viola e agente del calciatore) si incontreranno e si capirà se ci sono davvero i presupposti, come sembra, per proseguire ancora insieme per un altro anno.

Fiorentina, incontro con l'agente di Bonaventura per il rinnovo

Il centrocampista marchigiano compirà 35 anni ad agosto: il suo futuro attualmente è ancora da definire. Bonaventura era arrivato in viola nel 2020, al termine della sua esperienza al Milan. In queste stagioni ha messo insieme un totale di 126 presenze, 20 gol e 17 assist.

Con la Fiorentina, Bonaventura è tornato a giocare ad alti livelli, come conferma la convocazione in nazionale da parte di Spalletti a fine 2023. Nella seconda parte dell'ultima annata, il rendimento di Bonaventura è leggermente calato, e il suo nome non figura nella lista di Euro 2024.

Sempre in viola, Bonaventura ha raggiunto due finali consecutive di Conference League, perse entrambe contro West Ham e Olympiacos. Nelle scorse sessioni di calciomercato, l'interessamento anche della Juventus, ma poi Bonaventura era rimasto a Firenze.