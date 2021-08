Inter, trattativa aperta per Belotti: oggi il primo incontro con il Torino

Oltre a Correa, l'Inter ha avviato una trattativa con il Torino per Belotti: la situazione

L'Inter vuole velocizzare le mosse in attacco per perfezionare la propria rosa. Oltre a Correa (le trattative proseguono con la Lazio, cercando di far abbassare il prezzo di mercato del giocatore), i dirigenti nerazzurri hanno aperto una trattativa parallela a quella del Tucu.

Inter, trattativa con il Torino per Belotti

L'Inter infatti ha avviato una trattativa con il Torino: si è parlato di Belotti e i dirigenti nerazzurri hanno intenzioni serie. L'incontro di oggi fa capire come l'Inter stia seguendo anche questa trattativa oltre a quella per l'attaccante della Lazio.

L'operazione Belotti potrebbe svilupparsi sulla base di 20/22 milioni di euro più bonus, quindi una decina di milioni di euro in meno rispetto alla valutazione che la Lazio fa attualmente di Correa.

Le prossime ore saranno decisive: l'Inter dovrà decidere su quale dei due profili puntare, se Belotti o Correa. Determinante sarà la scelta di Inzaghi e anche la disponibilità o meno della Lazio di abbassare o meno le proprie pretese per il Tucu.