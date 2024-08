Ottimismo. È questa la parola che filtra per il passaggio di Federico Chiesa dalla Juventus al Barcellona. Tutte le parti in causa infatti sono fiduciose per il possibile arrivo del giocatore italiano. Ma cosa manca per il trasferimento?

Barcellona, parti in causa fiduciose per l'arrivo di Chiesa: il punto

Il Barcellona quindi continua a lavorare per poter accogliere nello spogliatoio di Flick Federico Chiesa. Il classe 1997 infatti non rientra nei piani della Juventus di Thiago Motta. Così, la società spagnola si è interessata al profilo del giocatore.

Dopo la cessione di Mikayil Faye al Rennes, il club blaugrana adesso spera di tesserare Dani Olmo nella giornata di lunedì 26 agosto. Nel caso in cui il Barcellona riuscesse a portare a termine definitivamente la registrazione dello spagnolo, si potrebbe procedere per gli arrivi di Chiesa e Pubil, sul quale c'era anche l'interesse dell'Atalanta.

Resta sempre in piedi quindi il passaggio di Federico Chiesa al Barcellona. Nell'ultima stagione vissuta con la maglia della Juventus ha collezionato trentasette presenze, dieci reti e tre assist tra Serie A e Coppa Italia.