Fiorentina, si cerca l'intesa per Barak

La Fiorentina punta con decisione Antonin Barak. È lui ora il prescelto per il centrocampo viola. Il calciatore classe 1994 potrebbe quindi lasciare l'Hellas Verona.

(Foto Mirko Barbieri)

Fiorentina-Barak, si cerca l'intesa

Antonin Barak, che non dovrebbe essere convocato dall'Hellas Verona per la sfida contro il Bologna in programma domenica 21 agosto alle ore 20.45, è un obiettivo della Fiorentina. Vincenzo Italiano, infatti, aspetta un centrocampista per completare l'organico viola.

Nella giornata di lunedì sono previsti nuovo contatti tra il club viola e l'Hellas Verona per cercare l'intesa. Nei giorni scorsi, infatti, le parti hanno avuto contatti e portato avanti la trattativa. La Fiorentina sta lavorando ad prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

I numeri di Barak con l'Hellas nella scorsa stagione

Nella scorsa stagione a Verona, con Tudor, Antonin Barak ha messo insieme un totale di 30 presenze, impreziosite da 11 reti e 4 assist. La stessa doppia cifra raggiunta da Simeone e Caprari, in un Hellas particolarmente offensivo, qualità che appartiene anche alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.