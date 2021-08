Bakayoko è atterrato a Milano | FOTO e VIDEO

Tiémoué Bakayoko è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il francese è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate, primo step per la sua seconda avventura in rossonero.

Il Chelsea ha dato il via libera per il trasferimento dopo il rinnovo fino al 2024 del centrocampista, che ora giocherà all'ombra di San Siro per due anni con la formula del prestito. Al termine di questo periodo, i rossoneri potranno decidere di riscattarlo a 15 milioni di euro.

Per Bakayoko è un ritorno: nel 2018/19 ha giocato 42 partite con il Milan e in panchina c'era Gennaro Gattuso, lo stesso allenatore con cui ha condiviso l'ultima annata in Italia con la maglia del Napoli.

Ad aspettarlo a Milanello stavolta ci sarà Stefano Pioli, che con il francese trova un altro rinforzo per il suo centrocampo anche in vista Champions League. Quella stessa competizione che il francese non era riuscito a raggiungere con i rossoneri per un solo punto nella sua ultima esperienza a Milano.