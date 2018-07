Badelj, Zenit pronto a chiudere: ma il croato vuole aspettare il Milan

Il centrocampista attende il via al nuovo corso rossonero, da sabato, per comprendere al meglio i piani rossoneri

Nessuna voglia di lasciare l'Italia, almeno al momento, puntando dritto su una destinazione ben precisa attendendone nuove mosse societarie. Il desiderio di Milan Badelj è quello di vestire la maglia del Milan, forte della stima nutrita nei confronti dell'ex capitano della Fiorentina da Rino Gattuso: il centrocampista croato, al momento richiesto da diversi club come Zenit (pronto a chiudere per il calciatore), Lille e Villarreal, ha infatti accantonato per ora ogni soluzione estera di fronte alla volontà di capire al meglio i nuovi margini operativi del club rossonero, pronto a vivere ufficialmente una nuova era e una nuova gestione societaria dopo l'assemblea dei soci e il CdA del prossimo sabato, con la decisione sull'Europa già definita dal TAS. Attendendo nuove indicazioni e progetti al via, nella speranza di restare in Italia dopo l'esperienza già vissuta a Firenze.