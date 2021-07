Atalanta, nuovi contatti per Pobega e Lirola. Fisic in arrivo

Pobega piace all'Atalanta, che insiste anche per Lirola. Contatti in questi giorni

L'Atalanta vivissima sul mercato: la trattativa per Pobega va avanti con nuovi contatti e la ferma volontà di proseguire.

I nerazzurri sono convinti di poter prendere il giocatore, ma dovranno soddisfare la richiesta del Milan di 12 milioni per completare il trasferimento.

Nome importante, ma non l'unico: se Pobega erve a rinforzare il centrocampo, Lirola è l'idea principale per la difesa. La Fiorentina sta trattando anche con il Marsiglia, che non lo ha riscattato ma ha pronta una nuova offerta, ma ascolterà anche ciò che proporrà l'Atalanta.

Intanto è in arrivo l'attaccante Adi Fisic, 2003 svedese dell'Orebro. La massiccia punta di 195 cm firma un contratto triennale.