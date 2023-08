Atalanta, intesa di massima con il Milan per De Ketelaere

Il belga potrebbe partire per Bergamo in prestito: la situazione

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, il Milan ha già chiuso diversi colpi in entrata: Chukwueze, Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek sono solo alcuni dei nuovi giocatori ingaggiati dal club lombardo. Per quanto riguarda le uscite, invece, potrebbe andarsene da Milano Charles De Ketelaere, per la cui cessione i rossoneri hanno un'intesa di massima con l'Atalanta.

Atalanta-Milan, intesa di massima per De Ketelaere

L'Atalanta ha raggiunto un'intesa di massima con il Milan per il prestito oneroso con diritto di riscatto di De Ketelaere. Tuttavia il giocatore, che ha varie opportunità, deve ancora decidere se vuole restare o meno in Serie A. La scelta del belga dovrebbe arrivare la prossima settimana.

I numeri di De Ketelaere nella stagione 2022-23

Il trequartista classe 2001 è arrivato al Milan a inizio agosto 2022 dal Club Bruges. Tuttavia il belga non è riuscito a soddisfare le alte aspettative nei suoi confronti, come dimostrano i dati stagionali.

In 40 presenze complessive, fra Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia, De Ketelaere non è riuscito a realizzare neanche un gol, mettendo a segno solo 1 assist.