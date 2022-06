Juventus, Inter, Sassuolo e Atalanta nella corsa a Cambiaso

Dopo il riscatto a sorpresa di Demiral, l'Atalanta pensa ancora al mercato in entrata. Il profilo che piace per le fasce è quello di Andrea Cambiaso, esterno duttile del Genoa e uno dei profili più seguiti nel nostro panorama e ora anche l'Atalanta si iscrive alla corsa per il giocatore. Nei giorni scorsi si erano già registrati gli interessamenti di Juventus, Inter e anche Sassuolo.

Atalanta, i numeri di Cambiaso

Dopo tanta gavetta con le ultime stagioni prima dell'approdo in Serie A tra Alessandria ed Empoli, l'ultimo campionato è stato quella della consacrazione per Andrea Cambiaso con la maglia del Genoa. Nonostante la retrocessione, si è affermato come uno dei migliori prospetti del calcio italiano: 28 presenze e 4 assist in tutte le competizioni impreziositi da un gol.