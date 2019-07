Sampdoria, passi avanti del Lione per Andersen. Frenata-Hurtado

Joachim Andersen sempre più verso il Lione, dopo l'ottima stagione vissuta con la maglia della Sampdoria che gli ha fruttato l'interesse di diverse big europee. Il centrale blucerchiato si dovrebbe trasferire in Francia per una cifra pari a 25 milioni di euro più altri 5 di bonus: l'intesa tra le parti è ormai vicina, si potrebbe chiudere entro giovedì. Quanto ad Hurtado del Gimnasia, i dirigenti del club argentino sono in Italia e hanno incontrato nelle scorse ore il ds Carlo Osti: al momento la trattativa per l'attaccante ha subito una frenata, ma non sono da escludere nuovi aggiornamenti.