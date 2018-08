Allegri: "Rigori? Battono Dybala e CR7. Domani il primo vero ostacolo"

La Juve torna a casa, per la prima volta nella stagione 2018-2019. Domani pomeriggio, all'Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la Lazio, in quella che sarà la prima gara interna ufficiale di quest'annata. L'esordio di Cristiano Ronaldo e il ritorno a Torino di Bonucci, una squadra difficile di affrontare e tante soluzioni a disposizione per fermare Immobile e compagni: alla vigilia del big match, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della partita di domani.

"Mi aspetto grande entusiasmo da parte dei tifosi, la Lazio lo scorso anno ci ha battuto due volte e c'è voglia di riscatto. Inzaghi è uno tra i migliori allenatori giovani: per lui parlano i risultati dei biancocelesti e il modo in cui giocano. E' il primo grande ostacolo della stagione, servirà entusiasmo. Bonucci? E' tornato carico, con la solita passione e dedizione che da sempre lo contraddistinguono. Va rispettato come tutti gli altri giocatori della Juventus."

"Cristiano Ronaldo? A Verona è andato sei volte al tiro in porta, mi aspetto che gli altri siano pronti ad andare sulle ribattute. Devono migliorare i centrocampisti, che domani dovranno affrontare Milinkovic-Savic. Fisico, tecnica: dobbiamo fermarli sulle ripartenze, sono veloci. Chi con CR7? Quando hai una partita ogni 2-3 giorni bisogna sempre cambiare un po'. Se gioca Mandzukic il centravanti lo fa lui, mentre con Dybala in campo allora Cristiano torna prima punta".

"Dobbiamo esaltare le caratteristiche di Ronaldo, così come di Dybala, Douglas Costa, Cuadrado e via dicendo. Tutti vanno schierati dove si trovano meglio. Avere Cristiano è importante, si è costruito da solo, con fatica e sacrificio. Questo lo rende un esempio per tutti i giovani. In più, credo abbia contribuito ad alzare l'asticella dell'intero campionato."

"Matuidi? Sta bene, anche in vacanza ha continuato a correre. E' stato importante per noi, arrivò in punta di piedi ma alla fine ha pure segnato 5 gol, tornando utile anche in attacco. Betancur ha fatto un ottimo mondiale, poi ci sono Khedira, Pjanic... Per ora abbiamo una partita a settimana, dal 16 settembre giocheremo ogni tre giorni e qualcuno dovrà riposare. Alla fine dell'anno giocheranno tutti. Dybala domani? Oggi decido che fare. Alex Sandro, invece, è migliorato tanto. Sta meglio, ma deve continuare a lavorare su se stesso per crescere ancora"

"Contro il Chievo qualcosa è andato storto, ogni volta che arrivava palla dalle nostri parti qualcosa non tornava. Serve una solidità diversa, perché se difendiamo meglio, poi attacchiamo pure meglio. E via dicendo. Cancelo? E' un terzino a tutti gli effetti, anche se fa cosa assurde: contro il Chievo si inseriva come una mezzala. Fa cose che non ti aspetti, è una cosa positiva, ma ogni tanto serve anche la normalità. E lui deve migliorare sulla fase difensiva e sui tempi di gioco. D'altronde ha 24 anni..."

"Bernardeschi farà una grande carriera, perché ha tanta fame e voglia di affermarsi. In America gli ho fatto fare il centravanti, per me può giocare anche mezzala o esterno. Pure trequartista. E' cresciuto tanto, conto molto su di lui. Calci di rigore? Li battono Ronaldo e Dybala. Il problema è sulle punizioni: le vogliono tirare in 6-7..."

"Penso che il gol di Ronaldo allo Stadium con il Real, e la conseguente ovazione, abbia creato un rapporto di simpatia tra lui e i nostri tifosi. Penso allora che un po' possa aver influito, in fondo, sulla sua decisione di venire da noi"