La Lazio non molla Carlos Alcaraz: la situazione

La Lazio non demorde nella corsa per Carlos Alcaraz, centrocampista del Southampton. Il club biancoceleste continua a lavorare intensamente per portare il giovane argentino a Roma, nonostante la concorrenza del Flamengo.

La Lazio non molla Alcaraz

In Brasile, il Flamengo ha mostrato un forte interesse per Alcaraz, cercando di chiudere l'operazione il prima possibile. Tuttavia, il club carioca non è ancora riuscito a concludere l'affare, lasciando spazio alla Lazio per cercare di inserirsi e strappare il giocatore al Southampton.

La dirigenza della Lazio è determinata a rafforzare il centrocampo e vede in Alcaraz un profilo ideale per il progetto tecnico di Marco Baroni. Il giocatore rappresenta un obiettivo per i biancocelesti, che sperano di convincere il Southampton a lasciarlo partire.

Con il mercato ancora aperto, la Lazio rimane vigile e pronta a sferrare l'assalto decisivo, mentre il Flamengo continua a fare pressioni. I prossimi giorni potrebbero essere determinanti per capire quale sarà il futuro di Carlos Alcaraz. Il giocatore ha già vissuto un'esperienza in Italia, con la maglia della Juventus.