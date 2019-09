Primavera, Fiorentina-Bologna: Bobby Duncan si presenta con una doppietta

Un Gerrard a segno con la Fiorentina, si chiama Bobby Duncan ed è il cugino di Steven, ex centrocampista del Liverpool.

Arrivato in viola dalle giovanili dei Reds, club dove si è affermato e con il quale ha un legame speciale grazie alla parentela con il celebre cugino, il giovane centravanti inglese si presenta con una doppietta all’esordio del campionato 2019/20 contro il Bologna.

“Felice di segnare i miei primi gol oggi per il club e ancor più onorato di aver raggiunto il signor Commisso dopo la partita” ha scritto in una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram che lo ritrae insieme al nuovo presidente viola. Dopo la partita vinta dai viola per 6-3, proprio Commisso è sceso a salutare i giocatori. “Non vedo l’ora di dare tutto per il club. Forza viola”, ha concluso Duncan.

Nella scorsa stagione il giovane attaccante, protagonista assoluto nel Liverpool Under 18 che ha vinto la FA Youth Cup contro il Manchester City grazie a un suo gol, aveva realizzato ben 32 gol stagionali.

Numeri importanti, trovati anche con la maglia del Manchester City, dove ha messo a segno ben 66 gol con l'Under 16 nel 2016. Quella di Bobby Duncan sembra essere una carriera in crescita segnata anche da un prestigioso record: l’attaccante classe 2001 è stato il primo calciatore inglese a realizzare una tripletta contro il Brasile con la maglia della nazionale Under 16.

Con la Fiorentina però, la scalata inizia adesso: Bobby Duncan è pronto a seguire le orme del cugino.

