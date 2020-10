Il Milan esalta la coppia Ibra-Brahim: “Troppa qualità in una foto”

Prima volta in Europa League e gol dopo 42 minuti. Non poteva esserci esordio migliore per Brahim Diaz, autore del momentaneo 2-0 nella vittoria del Milan contro il Celtic. Per l’ex Real Madrid si tratta del secondo gol con la maglia rossonera dopo la rete messa a segno in campionato contro il Crotone.

Un ottimo impatto per Brahim che si è integrato nel migliore dei modi nel gruppo di Stefano Pioli, trovando l’intesa giusta con Ibrahimovic. “Troppa qualità in una sola foto” ha scritto il Milan in un post su Instagram che ritrae i due giocatori. Da qui l’ironia di Brahim Diaz che commenta: “I(Brahim)ovic”.

[instagram id="CGqLqdwAgPe"][/instagram]

Un momento d’oro per il Milan che ha vinto tutte le partite disputate in stagione; dal post lockdown la squadra di Pioli ha collezionato 21 risultati utili consecutivi.