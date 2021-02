Inter, la probabile formazione contro la Fiorentina

Torna la Serie A con l’anticipo del Franchi fra Fiorentina e Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus e prima della semifinale di ritorno dell’Allianz Stadium cercano subito il riscatto in campionato, in una trasferta insidiosa. L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, che si è detto insoddisfatto di come è stato strutturato il calendario, per la partita di Firenze riparte da molte delle sue certezze.

Nessun indisponibile o squalificato per l’Inter, che con il ritorno di Vecino ora può disporre della propria rosa al completo.

Davanti ad Handanovic, dopo la titolarità di Ranocchia contro il Benevento nella scorsa giornata, tornano Skriniar, De Vrij e Bastoni, confermando l’assetto visto contro la Juventus.

A centrocampo, ballottaggio fra Brozovic ed Eriksen, con il danese favorito grazie anche alla diffida del croato, per affiancare Vidal e l’instancabile Barella. Sulle fasce, rispetto alla partita di Coppa torna Hakimi sulla destra dal primo minuto, mentre sulla sinistra è favorito Young per una maglia da titolare.

In attacco, Lukaku sarà titolare dopo la squalifica in Coppa Italia, affiancato da Sanchez, che essendo squalificato per la semifinale di ritorno di martedì contro la Juventus, in campionato potrebbe far riposare Lautaro Martinez.

La probabile formazione:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Vidal, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte