Il Manchester City vuole Cambiaso: la Juventus chiede 80 milioni di euro

Interesse del Manchester City per il terzino della Juventus Andrea Cambiaso: tutti i dettagli e la posizione dei due club

Il Manchester City è piombato su Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus.

Il City ha dimostrato interesse per il giocatore bianconero, la cui valutazione in questo momento della stagione è intorno agli 80 milioni da parte del club bianconero.

Ci sarebbero stati degli incotri tra il club inglese e la Juventus.

La Juventus però fissa il prezzo per gennaio dato non vorrebbe cedere il giocatore a stagione in corso.

Manchester City-Cambiaso: la risposta della Juventus

Il club bianconero vuole almeno 80 milioni per privarsi del terzino italiano in questa sessione di mercato. Al momento non è arrivata alcuna offerta da parte del City, che ha però dimostrato concretamente il proprio interesse.

Motta e il club non vorrebbero cedere l’italiano, considerato pedina importante nello scacchiere della società italiana. La posizione del club è dunque chiara: dato anche l’interesse del Bayern Monaco, non verranno prese in considerazioni offerte se non ritenute irrinunciabili.

La posizione del City

Come detto, il City ha concretamente dimostrato le proprie intenzioni nei confronti del calciatore classe 2000.

Ora il club inglese dovrà capire se è disposto a fare un tentativo per portare a termine l’investimento, dato che hano già speso molto nelle ultime sessioni di calciomercato.