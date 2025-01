La Juventus sta lavorando con il Newcastle per arrivare al difensore inglese Lloyd Kelly: il piano dei bianconeri

Tra campionato e Champions League, non si ferma il calciomercato della Juventus.

Questo perché, dopo aver chiuso il colpo Alberto Costa e (quasi) quello di Kolo Muani, Giuntoli sta provando a regalare a Thiago Motta almeno un altro rinforzo difensivo.

Uno dei nomi è quello di Lloyd Kelly, centrale inglese del Newcastle, club di Premier League dove gioca Sandro Tonali. Non c’è ancora, però, un accordo totale con il difensore.

--> -->

I bianconeri stanno provando ad aprire per un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, quali il piazzamento in classifica e l’utilizzo del calciatore.

Juventus-Kelly: le ultime

La Juventus sta quindi lavorando per arrivare al difensore in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione, questa, che non sta comunque totalizzando le forze del club, che sta lavorando per colmare le assenze di Bremer e Cabal, infortunati da tempo e a quella di Danilo, ormai prossimo alla separazione contrattuale.

I bianconeri sono infatti attivi anche su altri fronti: oltre a quelli dei già noti Araujo e Tomori, rispettivamente al Barcellona e al Milan, Giuntoli sta attenzionando anche il nome di Renato Veiga, terzino portoghese classe ’03 del Chelsea. La società londinese, però, vorrebbe lasciarsi libero lo slot del prestito. E’ comunque previsto un confronto tra bianconeri e Blues.