Genoa, Ankeye al Rapid Bucarest. Cosenza e Bari su Pereiro

I rossoblù stanno lavorando per sfoltire la rosa: in definizione l’uscita di David Ankeye

Il Genoa sta definendo la cessione di David Ankeye. Nella giornata di venerdì 3 gennaio, i dirigenti del Rapid Bucarest sono attesi a Genova per definire l’operazione.

Il classe 2002 ha giocato quattro spezzoni in stagione in Serie A, per un totale di 42 minuti.

Arrivato da svincolato, anche Gaston Pereiro ha trovato poco spazio, con soli 29 minuti in due partite.

Sull’ex fantasista del Cagliari si sono informate il Cosenza e il Bari.

Genoa, al lavoro per Olaru

In entrata, invece, il Genoa lavora per acquistare un esterno sinistro. Il nome è quello di Darius Olaru. Il capitano del Fotbal Club FCSB, autore di otto gol in sedici partite della Super Liga rumena, piace ai rossoblù, ma c’è distanza sulla formula dell’operazione.