Southampton, Gabbiadini ha superato le visite mediche

Manolo Gabbiadini sempre più "Saints". Visite mediche superate per l'ormai ex attaccante del Napoli che passerà al club inglese per 17,5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura vendita. Tre stagioni, 79 presenze e 25 gol, la speranza del Southampton è di ritrovare l'attaccante che nella stagione 2015-2015 riuscì a mettere a segno 20 gol tra campionato e coppe. Si attende solo l'ufficialità.