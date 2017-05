Sabatini pronto ad accettare ruolo di coordinatore tecnico delle squadre di proprietà Suning​

Pochi mesi dopo l'addio alla Roma, Walter Sabatini adesso è pronto ad accettare un nuovo incarico: coordinatore tecnico delle squadre di proprietà di Suning, soprattutto lo Jiangsu. Sabatini è già in Cina e dovrebbe quindi già nelle prossime ore potrà iniziare a lavorare in questa nuova veste. Questo ruolo avrebbe dovuto ricoprirlo Frank Arnesen, ex Chelsea, invece ora è proprio l'ex ds giallorosso il prescelto. Sarà da capire dunque se questo possibile ingresso di Sabatini nell'anima tecnica delle squadre di proprietà Suning potrà avere anche delle ripercussioni nel mondo Inter, club che ha da poco ufficializzato l'esonero di Pioli e il cui direttore sportivo Ausilio ha appena rinnovato per tre anni.