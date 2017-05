Roma, vicino l'accordo per il rinnovo di Tumminello: i dettagli

Lavora per il futuro la Roma, pronta a blindare il suo giovane bomber Marco Tumminello, autore di 28 gol in stagione con la Primavera di Alberto De Rossi. Per il classe 1998 è infatti pronto un contratto di 5 anni, con un accordo in dirittura con il giocatore e il suo entourage per allontanare l'interesse di Everton, Watford e Liverpool, già da tempo sul giocatore.

Abile a muoversi coi tempi giusti, evitando un altro caso Scamacca, andato via a parametro 0, la Roma ha così avuto modo di prolungare l'accordo con Tumminello per la grande soddisfazione di entrambe le parti, evitando la fuga all'estero di un prodotto del settore giovanile che, già a gennaio, era finito nel mirino dell'Atalanta, con un'offerta da 5 milioni rifiutata. Tumminello dunque verrà blindato dalla Roma che lo reputa un gioiello per il futuro, in grado di avere quel senso di appartenenza che oggi Totti e De Rossi stanno trasmettendo ai giovani talenti romanisti. Per rappresentare, già dalle prossime stagioni, un nuovo, piccolo simbolo giallorosso.