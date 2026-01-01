La Roma spinge per Raspadori: si lavora a un prestito con diritto e obbligo a condizioni

Le ultime sulla trattativa per il trasferimento di Raspadori alla Roma.

La Roma spinge per Giacomo Raspadori. La trattativa tra i giallorossi e l’Atletico Madrid sta entrando nel vivo in queste ore: i giallorossi puntano a trovare un accordo con i Colchoneros alle proprie condizioni, ovvero quelle di un prestito con diritto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Secondo le nostre informazioni, però, il giocatore non ha dato ancora il via libera al trasferimento: la società infatti non gli ha comunicato che è in uscita, e nella giornata di oggi, 1 gennaio, Raspadori si è allenato regolarmente e non ha ancora preso alcuna decisione, vista anche la fiducia che Simeone ha sempre espresso nei suoi confronti.

Qualora l’Atletico dovesse comunicare a Raspadori di aver raggiunto un accordo per la sua cessione, a quel punto l’attaccante farà evidentemente le sue valutazioni. Negli ultimi giorni, peraltro, anche la Lazio ci aveva provato per l’ex Napoli e Sassuolo.

Roma-Raspadori, le ultime novità

Con l’arrivo di Raspadori, qualora si concretizzasse, Gasperini inizierebbe a rinforzare quel reparto offensivo su cui si stanno concentrando le attenzioni della dirigenza in questo mercato di gennaio.

Raspadori si era trasferito in estate dal Napoli all’Atletico Madrid a titolo definitivo per 26 milioni di euro (bonus compresi) e percentuale di solidarietà. A distanza di pochi mesi, potrebbe tornare in Italia indossando un’altra maglia.