Lazio, scambio di documenti in corso con il West Ham per Castellanos
La trattativa tra Lazio e West Ham per Castellanos è alle fasi finali: scambio di documenti in corso tra le squadre
West Ham e Lazio hanno trovato l’accordo per Valentìn Castellanos. Scambio di documenti in corso tra le due squadre.
Operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro. Il giocatore è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche.
La Lazio dovrà versare il 15% della vendita al New York Fc, squadra da cui hanno acquistato il calciatore.