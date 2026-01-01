Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, scambio di documenti in corso con il West Ham per Castellanos

Gianluca Di Marzio 1 Gennaio 2026
Castellanos, Lazio (imago)
La trattativa tra Lazio e West Ham per Castellanos è alle fasi finali: scambio di documenti in corso tra le squadre

West Ham e Lazio hanno trovato l’accordo per Valentìn Castellanos. Scambio di documenti in corso tra le due squadre.

Operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro. Il giocatore è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche.

La Lazio dovrà versare il 15% della vendita al New York Fc, squadra da cui hanno acquistato il calciatore.