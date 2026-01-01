Solomon in arrivo a Firenze: poi visite e firma
Manor Solomon sarà, come raccontato ieri, un nuovo giocatore della Fiorentina.
L’ex Shakhtar Donetsk arriverà in città nella tarda mattinata di domani, venerdì 2 gennaio, per poi sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col suo nuovo club.
L’esterno d’attacco israeliano si trasferisce in Viola con la formula del prestito con opzione di riscatto.
Portato a Londra nel 2023 proprio da Fabio Paratici – che si prepara a sua volta all’arrivo a Firenze -, Solomon ha trascorso la prima parte di stagione in Spagna, con la maglia del Villarreal, in prestito. Prestito che ora verrà risolto in anticipo per poi ufficializzare il trasferimento alla Fiorentina.