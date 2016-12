Napoli, due club di Premier e due di Bundesliga su Gabbiadini

Il gol del 3 a 3 di Firenze sarà con ogni probabilità l'ultimo di Manolo Gabbiadini con la maglia del Napoli. Con l'arrivo di Leonardo Pavoletti e il rientro nei prossimi mesi di Arkadiusz Milik le possibilità di trovare spazio si riducono quasi a zero per il "Gabbia". Quattro le possibili destinazioni per l'attaccante lombardo. Le piste più calde al momento sono quelle che porterebbero Manolo a Wolfsburg o Southampton, con i club disposti a spendere 20 milioni per l'azzurro: 17\18 più 2 di bonus. Anche lo Schalke 04 e lo Stoke rimangono interessate all'attaccante bergamasco ma sono più indietro. Il futuro di Gabbiadini, al momento, parla inglese e tedesco.