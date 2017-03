Napoli, accertamenti per Reina: c'è ottimismo per la sua presenza contro la Juventus

Seduta d'allenamento saltata, accertamenti clinici sostenuti stamani (e ripetuti nelle prossime 24 ore) per un pizzico di ansia in vista dell'importantissimo impegno post sosta contro la Juventus. Pepe Reina non si è unito al gruppo della Nazionale spagnola stamani per la consueta sessione, frenato da un problema fisico oggetto di esami per comprendere l'entità del fastidio accusato: il portiere del Napoli, tuttavia, sembra essere assolutamente tranquillo e positivo sulla sua presenza in campo al San Paolo contro i bianconeri alla ripresa. Attendendo esiti medici che confermino, in maniera definitiva, le impressioni avute dal numero uno azzurro.