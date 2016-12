Calciomercato - Milan, ottimismo per la cessione di Luiz Adriano allo Spartak

Un incontro per tentare di definire un futuro sempre più lontano da Milano, tra il poco spazio a disposizione in rossonero e le sirene dello Spartak Mosca sempre più insistenti. È terminato il colloquio in Brasile tra Adriano Galliani e Gilmar Veloz, agente di Luiz Adriano, per velocizzare l'addio dell'attaccante al Milan. Che sembra vicino, dato che c'è ottimismo per la sua cessione in Russia. La cifra della cessione è vicina allo zero, il vantaggio per i rossoneri sarà dunque il risparmio di tre anni e mezzo di ingaggio (il brasiliano guadagna più di 6 milioni a stagione). C'è dunque l'ok di Milan, Spartak e del giocatore: chiusura prevista nei prossimi giorni.