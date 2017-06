Milan, Fassone e Mirabelli in viaggio verso Cesena per vedere la finale Allievi U16 con la Roma

Incontri di mercato sospesi per un pomeriggio, oggi in casa Milan ci si concentra per la finale scudetto Allievi U16 in programma alle 17 a Cesena tra i rossoneri e la Roma. All'appuntamento non mancheranno nemmeno Fassone e Mirabelli, partiti poco fa dalla sede per raggiungere il terreno di gioco dove i ragazzi di Lupi proveranno a portare a casa il titolo italiano di categoria.