Le parole del presidente della Lega Serie A ai microfoni di Radio Anch’io Sport sulla data in cui si giocherà Milan-Como

Niente Perth, si torna alla ‘tradizione’. Sfumata l’ipotesi australiana per giocare Milan-Como, il match si giocherà a San Siro, come annunciato da Ezio Simonelli ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “Si farà a San Siro nella prima data utile“.

Il presidente della Lega è entrato nel dettaglio della situazione: “Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dalla Champions dell’Inter“.

La data del recupero di Milan-Como dipende quindi dal percorso europeo della squadra di Cristian Chivu. Al momento la data cerchiata in rosso potrebbe essere quella del 17 febbraio, se Lautaro e compagni dovessero riuscire ad arrivare tra le prime 8 nella League Phase di Champions League, qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale.

Se l’Inter dovesse essere costretta ai playoff e dovesse giocare in casa l’andata, invece, il recupero della sfida tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas potrebbe slittare di una settimana. Questo scenario diventerebbe realtà se i nerazzurri dovessero arrivare tra il 17esimo e il 24esimo posto nella League Phase di Champions League.