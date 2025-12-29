Seria A, con chi perdono più punti le big

Negli scontri diretti o con le piccole del nostro campionato: ecco contro chi perdono più punti le big in questa stagione

Dopo quattro mesi di campionato si cominciano a tirare le prime somme. Mancano solamente due giornate, infatti, alla fine del girone d’andata.

A comandare c’è l’Inter di Cristian Chivu seguita al secondo posto dal Milan e al terzo dal Napoli. Al quarto posto, in questo momento, c’è la Juventus di Luciano Spalletti che potrebbe essere però superata in serata dalla Roma, in caso di vittoria contro il Genoa.

In questi primi mesi le cinque big del nostro campionato hanno perso punti tutte rispettivamente contro squadre diverse.

Negli scontri diretti, per esempio, il Milan è quello che ha fatto più punti (83%), seguito da Napoli (75%) e Juventus (58%). L’Inter ha raccolto solamente il 25% dei punti, chiude con la Roma con 0.

Chi ha perso più punti con squadre dal 6° al 10° posto e dall’11° al 15°

Le cose cambiano quasi completamente se si comincia a scendere in classifica. La Roma, infatti, ha vinto il 100% delle gare contro squadre che occupano dal sesto al decimo posto. Al secondo posto il Milan (83%) poi l’Inter (75%) e chiudono Juventus (47%) e Napoli (33%).

La situazione si rovescia ancora se in esame vengono prese le gare tra le big e le squadre dall’undicesimo al quindicesimo posto. A primeggiare è l’Inter (100%). Secondo in questa classifica c’è la Juventus con l’83%, terzo il Napoli con il 75%, quarta la Roma con il 60% e chiude il Milan con il 42%.

Chi ha perso più punti con squadre dal 16° al 20° posto

Prendendo in esame le ultime quattro cammino perfetto per Napoli, Inter e Roma (100%). Il Milan, invece, ha guadagnato l’83% dei punti disponibili. Chiude la Juventus con il 67%.