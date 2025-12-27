Roma, la probabile formazione contro il Genoa

Le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per la sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa di Daniele De Rossi.

La Roma alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. I giallorossi affronteranno il Genoa allo Stadio Olimpico lunedì 29 novembre alle 20:45.

La squadra di Daniele De Rossi si presenta al match reduce dalla sconfitta al “Marassi” contro l’Atalanta, rimediata allo scadere del match.

Tra dubbi di formazione, rotazioni e infortuni, andiamo a scoprire quali potrebbero essere gli undici di partenza in casa Roma.

Di seguito le probabili scelte di Gasperini.

Roma, la probabile formazione per il Genoa

Gasperini pronto a riproporre il 3-4-2-1 visto anche contro la Juventus. Davanti a Svilar il trio difensivo composto da Rensch, Mancini ed Hermoso. In mezzo al campo confermata la coppia Koné e Cristante, con Celik e Wesley pronti ad agire come esterni. Con l’infortunio di Pellegrini, l’ex Atalanta si affida a Soulé e Dybala dietro a Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vederla in tv

La sfida tra Roma e Genoa, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma lunedì 29 dicembre alle ore 20:45, sarà visibile su Sky Sport e DAZN.