Milan, Enzo Raiola a Cracovia per discutere il futuro di Donnarumma: i dettagli

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi appariva chiara la decisione del portiere del MIlan e del suo agente Mino Raiola di non rinnovare il contratto con i rossoneri. Nelle ultime ore però sembra esserci stato un riavvicinamento tra le parti che potrebbe portare ad un clamoroso ripensamento. Proprio in quest’ottica Enzo Raiola, cugino di Mino e persona più vicina a Gigio, è volato a Cracovia nel ritiro dell’Italia Under 21. Se gli azzurrini fossero usciti ieri, oggi con ogni probabilità ci sarebbe stato un confronto tra Donnarumma, Raiola e il Milan. Con il passaggio degli Azzurrini in semifinale l’incontro è destinato a slittare. Per conoscere il futuro di Donnarumma, quindi, ci sarà ancora da spettare.