Mandragora, vicino il ritorno a Pescara: il centrocampista arriverebbe in prestito dalla Juventus

Mettere in mostra tutto il proprio talento nell'esperienza a Pescara e tornare a vestire biancazzurro per guadagnare minuti, spazio e rappresentare un'alternativa importante per la squadra di Oddo a centrocampo: Rolando Mandragora è vicino al ritorno a Pescara. Operazione in prestito secco dalla Juventus, ripartendo da dove la sua favola era iniziata, per riconquistare i colori bianconeri in futuro, con cui il classe '97 non è ancora riuscito a debuttare: ritrovando l'"Adriatico" e tornando, soprattutto, in quella che per lui è stata una vera e propria casa, un anno dopo il suo passaggio alla Juve. Dimostrando di poter far parte presto della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.