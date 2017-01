Juventus, Evra può lasciare il club a gennaio: idea Kolasinac per sostituirlo. E De Sciglio...

Non si ferma e non si fermerà certamente a Tomas Rincon il mercato di gennaio della Juventus, pronta ad operare anche in uscita. Di fronte alla volontà del calciatore francese di giocare di più, infatti, il club bianconero potrebbe lasciar partire Patrice Evra in queste settimane: il Manchester United di Mourinho lo rivorrebbe ad Old Trafford, ma anche il Valencia (presente oggi a Milano per trattare ancora Simone Zaza, per poi ripartire in giornata) si è fatto sotto per il terzino classe '81. Un'ipotesi, quella relativa al club spagnolo, che Evra non scarterebbe, avendo già dato una disponibilità di massima per sbarcare in Liga con l'ex squadra di Prandelli.

Per sostituire Evra, oltre ad elementi già a disposizione di Allegri come Asamoah o Federico Mattiello, ecco anche l'idea Sead Kolasinac: il difensore bosniaco dello Schalke 04, classe '93, andrà in scadenza di contratto a giugno, nonostante la volontà del club di rinnovare il suo contratto, e la Juventus vorrebbe già bloccare il suo acquisto in questa sessione di mercato. Non da escludere anche la possibilità che il calciatore, seguito anche dalla Roma in passato, arrivi prima, così come la chance di arrivare a Mattia De Sciglio a giugno: profilo giovane, italiano e capace di giocare su ambo le dasce che alla dirigenza bianconera e ad Allegri piace da tempo, e che potrebbe andare a rinforzare il reparto difensivo bianconero. Pronto anche a fare a meno di Patrice Evra, di fronte alla possibilità di guadagnare maggior spazio altrove tra un ritorno in Premier o la prima esperienza in Liga.