Il Borussia Dortmund cerca rinforzi in attacco ed ha fatto un nuovo sondaggio per Patrik Schick. La Bundesliga però non sarà nel futuro dell'attaccante ceco: Schick infatti vuole restare in Italia e in questo momento la sua priorità è l'Inter. Da vedere dunque se nei prossimi giorni i nerazzurri chiuderanno con la Sampdoria per questo attaccante. Anche perché nel suo futuro Schick vuole ancora la Serie A.