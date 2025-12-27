Le parole dell’allenatore bianconero dopo la vittoria contro il Pisa

Termina 0-2 la gara tra Pisa e Juventus. Nel match valido per la 17esima giornata di campionato, grazie alle reti di Kalulu e Yildiz, i bianconeri trovano la terza vittoria consecutiva.

Nel postpartita, Luciano Spalletti ha analizzato così la prestazione della squadra a Sky Sport: “Noi siamo stati sottolivello come ritmo per alcuni minuti soprattutto nel primo tempo. Poi però abbiamo sempre fatto la partita. Il gol, in quel frangente, è stato meritato.

Ha proseguito parlando così di Kenan Yildiz a DAZN: “È il nostro numero 10, deve assumersi le sue responsabilità. Voglio bene a Yildiz come a un figlio, so che è quello che può far sterzare la partita da un momento all’altro“.

Su Zhegrova: “Ha avuto la febbre alta per tre giorni: avevo dei dubbi sulla sua tenuta, ma ha risposto bene. Ci ha dato qualità; anche Thuram è cresciuto nel secondo tempo. Miretti mi è piaciuto. È una vittoria che dà entusiasmo”.

L’allenatore del club bianconero ha poi continuato: “Abbiamo un po’ subito la fisicità del Pisa: non sono stati neanche fortunati con i due legni presi. Siamo una buona squadra, ma dobbiamo dimostrarlo sempre quando entriamo in campo. Non sempre e solo a parole”.

Juventus, le parole di Spalletti su Yildiz

L’allenatore del club bianconero ha poi continuato: “Abbiamo un po’ subito la fisicità del Pisa: non sono stati neanche fortunati con i due legni presi. Siamo una buona squadra, ma dobbiamo dimostrarlo sempre quando entriamo in campo. Non sempre e solo a parole“.

Ha concluso tornando su Yildiz: “Nessuno potrà mai farmi dubitare della sua grandissima disponibilità, della sua personalità e della conoscenza del ruolo importante che ha. Siamo in sintonia“.