Pisa, Gilardino: “C’è massima sintonia con Corrado e Vaira: sento la loro fiducia”

Le parole dell’allenatore dopo la partita contro la Juventus

La linea del Pisa è chiara: Gilardino non è in discussione.

Lo stesso allenatore ha parlato così dopo la sconfitta contro la Juventus: “C’è massima sintonia sia con Corrado che con Vaira, parliamo quotidianamente e sento la loro fiducia. Sapevo che poteva essere una stagione di sofferenza e difficoltà, ma continuerò ad affrontare questa sfida a testa alta, con grande voglia di uscire da una situazione del genere insieme alla squadra”.

Sulla gara contro i bianconeri: “Se uno deve guardare la classifica ora non può essere contento, ma bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juventus. I ragazzi hanno dato tutto, come hanno fatto anche nelle gare precedenti. Bisogna dirgli bravi e mantenere grande fiducia ed entusiasmo nello spogliatoio”.

Gilardino ha poi concluso: “È un momento di difficoltà a causa della classifica, ma bisogna rimanere agganciati alla prestazione, che stasera abbiamo fatto. Arriveranno presto i risultati. Mancavano alcuni calciatori, chi per la Coppa d’Africa, chi per l’influenza. Quando ci mancano 4-5 giocatori di un certo tipo una squadra come la nostra può andare in difficoltà. Ma devo dire bravo a chi ha giocato e a chi è entrato”.