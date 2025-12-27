Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado ha parlato della situazione di Gilardino

Il Pisa esce sconfitto contro la Juventus: i bianconeri passano 2-0 con le reti di Kalulu e Yildiz.

Nel post partita l’amministratore delegato nerazzurro Giovanni Corrado ha parlato a Sky Sport, esordendo così: “Il nostro progetto è di lungo periodo, al di là del risultato i ragazzi hanno fatto una grande prestazione: dobbiamo tenere la testa alta, questa squadra ha meno punti di quelli che avremmo meritato“.

Ha poi proseguito commentando la situazione attuale e il futuro di Alberto Gilardino.

Di seguito le sue parole.

Pisa, le parole dell’ad Corrado su Gilardino

Sull’allenatore nerazzurro ha concluso così: “Ho letto voci, ma mi hanno sorpreso. La sua posizione non è mai stata in dubbio e non lo sarà nemmeno nelle prossime partite“.

“Siamo molto contenti del suo lavoro: dobbiamo stargli ancora più vicino“.