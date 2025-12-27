Pisa, l’ad Corrado: “Posizione di Gilardino mai in dubbio, siamo contenti”
Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado ha parlato della situazione di Gilardino
Il Pisa esce sconfitto contro la Juventus: i bianconeri passano 2-0 con le reti di Kalulu e Yildiz.
Nel post partita l’amministratore delegato nerazzurro Giovanni Corrado ha parlato a Sky Sport, esordendo così: “Il nostro progetto è di lungo periodo, al di là del risultato i ragazzi hanno fatto una grande prestazione: dobbiamo tenere la testa alta, questa squadra ha meno punti di quelli che avremmo meritato“.
Ha poi proseguito commentando la situazione attuale e il futuro di Alberto Gilardino.
Di seguito le sue parole.
Pisa, le parole dell’ad Corrado su Gilardino
Sull’allenatore nerazzurro ha concluso così: “Ho letto voci, ma mi hanno sorpreso. La sua posizione non è mai stata in dubbio e non lo sarà nemmeno nelle prossime partite“.
“Siamo molto contenti del suo lavoro: dobbiamo stargli ancora più vicino“.