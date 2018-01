Calciomercato | Sassuolo, Politano accende il duello Inter-Napoli

E' sfida tra Inter e Napoli, sul terreno del calciomercato, per Matteo Politano. Per l'attaccante del Sassuolo i nerazzurri offrono un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, gli azzurri invece acquisterebbero il suo cartellino. Il club neroverde al momento non apre ancora ma nelle prossime ore ci saranno dei contatti con l'agente del giocatore per decidere il suo futuro. Inter e Napoli aspettano intanto, ma segnale della possibile apertura da parte del Sassuolo può risiedere nel fatto che i neroverdi stiano cercando altri esterni, come Parigini ed Orsolini.