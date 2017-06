Calciomercato | Sassuolo, offerta del Galatasaray per Acerbi: il sostituto potrebbe essere Paletta

Sirene estere per Francesco Acerbi, che ha attirato le attenzioni del Galatasaray . Il club di Istanbul ha fatto un'offerta importante al difensore centrale: pronto un contratto di quattro anni per lui in Turchia. Per questo motivo, il Sassuolo, ha contattato in giornata l'agente di Gabriel Paletta per cautelarsi in caso di addio del numero 15. E provando così ad individuare l'eventuale sostituto di Francesco Acerbi, il cui futuro sembra lontano da Sassuolo.

In attacco, invece, Pietro Iemmello è nel mirino del suo ex allenatore a Foggia: Roberto De Zerbi, infatti, rivorrebbe il suo pupillo al Las Palmas, dove allenaerà nella prossima stagione e dove vorrebbe rincongiungersi con Iemmello. Richiesta ufficiale degli spagnoli al Sassuolo, che cercheranno di ricomporre la coppia De Zerbi in panchina, Iemmello in attacco.