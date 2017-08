Calciomercato | Roma, sfuma definitivamente Mahrez. Da Munir a Lucas Vazquez: ecco le alternative

Un ulteriore sforzo (economico) che però non è stato premiato. Sì, perché anche all’ultima offerta di 37 milioni di euro da parte della Roma per Mahrez, il Leicester ha detto ancora no e continua a chiedere 40 milioni di sterline. E per un obiettivo come l’algerino che sfuma, ecco pronte le alternative del direttore sportivo Monchi: Munir, spagnolo classe ’95 del Barcellona, è uno dei nomi, così come Quincy Promes dello Spartak Mosca. Poi c’è il sogno Cuadrado ma ad oggi la Juventus non ne vuole sapere di lasciar partire il giocatore. Resta nella lista anche Lucas Vazquez del Real Madrid e sarà dunque da vedere su chi la Roma vorrà affondare per regalare a Di Francesco un altro rinforzo in attacco.