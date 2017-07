Calciomercato | Roma-Sassuolo, incontro per Defrel concluso: non c'è ancora l'accordo. Le foto

Si è concluso l'incontro tra Roma e Sassuolo per Gregoire Defrel (clicca qui), obiettivo numero uno per l'attacco della Roma. Non c'è stata la fumata bianca, l'accordo tra le parti non è stato ancora raggiunto. Protagonisti di quest'incontro Monchi e Massara per la Roma e Carnevali ed Angelozzi per il Sassuolo. I due dirigenti giallorossi sono andati via, senza l'intesa per l'attaccante richiesto da Eusebio Di Francesco.

Nelle nostre immagini Monchi e Massara dopo la conclusione dell'incontro per Defrel.