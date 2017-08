La Roma non molla Munir, attaccante classe ’95 del Barcellona. Nuovi contatti oggi con l’entourage dello spagnolo e con il giocatore stesso che sta rifiutando altre proposte ed aspetta solo i giallorossi. Il Barça però ha offerte per una sua cessione a titolo definitivo, nonostante Munir spinga sempre per il trasferimento in Serie A, alla corte di Di Francesco.