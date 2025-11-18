Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries in vista di Inter-Milan: come sta l’esterno olandese

-5 al derby della Madonnina, sfida mai come quest’anno “da vertigini” tra due squadre che occupano le zone alte della classifica di Serie A.

Non ancora terminata la sosta per le nazionali, con le ultime partite che si giocheranno nella giornata di oggi – martedì 18 novembre -, Chivu e Allegri hanno iniziato a ritrovare qualche giocatore che aveva lasciato Milano negli scorsi giorni.

Può partire dunque la preparazione alla sfida più importante dell’anno, almeno fino ad adesso, ma con qualche punto di domanda. Soprattutto lato Inter, dove non è ancora chiaro se Denzel Dumfries potrà recuperare o meno per il match in programma domenica sera.

L’esterno, che non ha giocato la prima partita con l’Olanda e che è rientrato in Italia per un fastidio alla caviglia, non ha ancora recuperato del tutto e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno in vista del derby.

Inter, le condizioni di Dumfries

Un lieve fastidio alla caviglia sinistra aveva impedito a Denzel Dumfries di essere a disposizione del CT Koeman per la sfida tra Polonia e Olanda, e lo ha anche portato a rientrare a Milano anticipatamente rispetto a quanto previsto. Come riferito da Sky Sport, le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno per capire se sarà a disposizione per la sfida contro il Milan.

Come già visto altre volte nel corso di questa stagione, se l’olandese non dovesse essere al 100% non verranno corsi rischi, anche perché Chivu può contare su alternative come Carlos Augusto, Luis Henrique o Darmian.