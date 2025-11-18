Milan, voglia di derby: Rabiot torna in gruppo 44 giorni dopo. Ancora differenziato per Gimenez

Le ultime da Milanello in vista di Inter-Milan, derby di campionato

Si respira un’aria speciale in quel di Milanello, nella settimana che porta al derby della Madonnina. Domenica 23 novembre alle 20:45, infatti, sarà Inter-Milan.

Tre piacevoli sorprese in casa rossonera alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta per le nazionali: Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati ad allenarsi con 24 di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Dimostrazione della voglia di arrivare la meglio a questo impegno, che può già essere un importante crocevia sia per la classifica che per il morale.

Giornata decisiva anche per quanto riguarda Adrien Rabiot: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo 44 giorni dopo il problema al soleo. Ancora allenamento differenziato, invece, per Santiago Gimenez.

Tutti i rientri dalle nazionali

Oltre ai già citati Maignan, Gabbia e Ricci, invece, tutti gli altri nazionali (ovvero Pavlovic, Odogu, Nkunku, Leao e Modric) saranno domani, mercoledì 19 novembre a Milanello.

Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi, occupati oggi martedì 18, arriveranno giovedì.