Fiorentina, il DG Ferrari: “Commisso voleva fare uno stadio nuovo. L’amministrazione non ha agevolato”

Le dichiarazioni del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, al Social Football Summit

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto i microfoni del Social Football Summit, evento che si svolge a Torino all’interno dell’Allianz Stadium.

Tanti i temi toccati, con particolare attenzione sugli aspetti legati allo stadio e ai progetti del presidente Rocco Commisso.

“Commisso aveva chiesto di fare lo stadio nuovo, ma ha trovato un’amministrazione che non ha agevolato questo“, ha dichiarato il DG ai microfoni.

Ferrari, poi, ha fatto chiarezza sulla questione.

Fiorentina, Ferrari: “In Italia non si vuole far fare stadi indipendenti alle società”

Alessandro Ferrari, infine, ha continuato il proprio intervento spiegando le necessità di Firenze in quanto a infrastrutture sportive. “Lo stadio non servirebbe solo alla Fiorentina, ma anche al Rugby o per una sfilata del calcio storico. Ma serve anche l’interesse della politica“.

E poi, a concludere, con un tono anche leggermente polemico. “La proprietà dopo alcune proposte negate si è spostata da Firenze per fare il Viola Park e questa sarà sempre la casa della Fiorentina. Purtroppo in Italia non si vuole lasciare alla società la possibilità di fare uno stadio indipendente“.