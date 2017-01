Calciomercato | Roma, intrigo per Paredes: il retroscena

Ultime ore di mercato e tanti retroscena che vengono a galla. Più passano le ore e più è probabile che Paredes resti alla Roma, su preciso volere di Spalletti. Intanto sul giocatore emerge un curioso retroscena. Perché se l'argentino fosse andato alla Juventus, i giallorossi avrebbe puntato su Baselli del Torino. Addirittura, la Roma aveva già in serbo l'accordo con i granata per il centrocampista italiano: 1 milioni di prestito per 18 mesi e riscatto fissato a 11 milioni. Senza dimenticare la Juventus, che avrebbe poi girato Lemina al Crystal Palace.