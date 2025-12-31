Le novità dall’allenamento odierno del Milan: Gabbia e Leao verso la convocazione, Pulisic e Nkunku si allenano a parte

Arrivano novità dalla sessione di allenamento odierna del Milan. Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione per la partita contro il Cagliari.

Anche Rafa Leao continua ad allenarsi con la squadra e punta a una maglia da titolare. Completamente smaltito il problema che lo aveva tenuto fuori contro il Verona

Cristian Pulisic è invece alle prese con un problema al flessore e ha svolto lavoro personalizzato, la sua convocazione non dovrebbe comunque essere in dubbio e domani tornerà ad allenarsi in gruppo.

Anche Nkunku è alle prese con una botta rimediata durante l’ultima giornata. L’attaccante francese ha svolto lavoro differenziato ma le sue condizioni non preoccupano e anche lui dovrebbe farcela per la partita contro il Cagliari.