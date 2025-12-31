Mentre il campionato entra nel vivo, i club lavorano già al futuro. Dal gioiello blindato da Slot al “Messi inglese” che cerca riscatto: ecco chi si prenderà la scena nel nuovo anno.

Mentre le luci di Natale addobbano gli stadi e il Boxing Day (con un giorno di ritardo) ha regalato le solite emozioni, la Premier League vive il suo momento di massima frenesia.

La classifica di questo dicembre 2025 sta regalando certezze e duelli serrati per il titolo, con le solite superpotenze a darsi battaglia.

Ma il calcio inglese è una macchina che non si ferma mai e che guarda sempre avanti. Nel sottobosco delle grandi Academy e nelle pieghe delle rotazioni di Coppa, sta crescendo silenziosamente una “Next Gen” pronta a sbocciare.

Non parliamo dei titolari che riempiono già le prime pagine, ma di quelle pepite che hanno lavorato nell’ombra negli ultimi mesi e per i quali il 2026 sarà l’anno della possibile esplosione.

I gioielli delle Big: magie ad Anfield e la rinascita a Manchester

Il primo nome su cui puntare i fari arriva da Liverpool, dove Arne Slot ha gestito con cura maniacale la crescita di Trey Nyoni. Classe 2007, strappato al Leicester giovanissimo, Nyoni non è più solo una promessa da amichevole estiva. In questa prima parte di stagione ha lavorato costantemente con i grandi, trovando spazio nelle coppe nazionali e mostrando una maturità notevole. Centrocampista elegante, con un tocco di palla “felpato” che ricorda i grandi registi, nel 2026 è destinato a scalare le gerarchie. Se il Liverpool cerca qualità pura in mezzo al campo senza spendere 100 milioni, la soluzione l’ha già in casa.

Spostandoci lungo la M62 verso Manchester, sponda United, troviamo la storia più affascinante dell’anno che verrà. Il nome è quello di Shea Lacey, per molti l'”English Messi”. Dopo un 2024 e un inizio 2025 da incubo, segnati da lunghi infortuni che ne hanno rallentato l’ascesa, il talento mancino è finalmente tornato a pieno regime. Chi lo vede allenarsi a Carrington giura che abbia colpi che nessun altro possiede in rosa: baricentro basso, dribbling secco, visione periferica. Ruben Amorim, allenatore che non guarda la carta d’identità, lo sta monitorando attentamente. Il 2026 per Lacey non è un anno qualunque: è l’anno della vendetta sportiva e della possibile consacrazione a Old Trafford.

Nella sponda Blue di Manchester, invece, farsi notare è l’impresa più ardua del mondo. Eppure, Divine Mukasa ci sta riuscendo. Trequartista mancino arrivato due anni fa dal West Ham, Mukasa è l’unico nel vivaio del City che sembra parlare la stessa lingua calcistica di Phil Foden. Le sue apparizioni recenti in Carabao Cup hanno lasciato il segno: assist visionari e tempi di gioco dettati con la calma di un veterano. Con un calendario 2026 che si preannuncia intasatissimo per il City, Guardiola potrebbe aver trovato il suo nuovo “dodicesimo uomo” di lusso, capace di far rifiatare i big senza abbassare il tasso tecnico.

Il bomber fatto in casa e l’oggetto del desiderio: i giovani da tenere d’occhio in Premier League per il 2026

A Londra, il Chelsea continua a spendere cifre monstre sul mercato, ma la vera sorpresa del 2026 potrebbe arrivare direttamente da Cobham. Si tratta di Shim Mheuka, attaccante classe 2007 che ha sfruttato la vetrina europea della Conference League in questo autunno per presentarsi al grande pubblico. Fisico statuario abbinato a movenze eleganti, È una punta moderna, capace di legare il gioco e attaccare la profondità. Maresca ha bloccato ogni ipotesi di prestito: vuole tenerlo in prima squadra. Nel nuovo anno, Mheuka ha tutte le carte in regola per diventare la riserva di lusso, o forse qualcosa di più, risparmiando ai Blues la caccia all’ennesimo numero 9.

Ultimo, ma non per importanza, un nome che potrebbe accendere il mercato: Chris Rigg. Attualmente con i colori del Sunderland, questo centrocampista box-to-box è considerato tra i migliori prospetti inglesi fuori dalle “Big Six”. Le sue prestazioni nella prima metà di stagione sono state interessanti per intensità e intelligenza tattica, con le big di Premier League pronte a metterci gli occhi addosso. Che resti ai Black Cats per tentare la consacrazione o faccia subito il salto in un big, il 2026 sarà l’anno in cui il suo nome diventerà familiare a tutti gli appassionati di calcio internazionale.