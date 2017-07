Calciomercato | Wolfsburg, primi contatti per Lichtsteiner: la situazione

Il Wolfsburg in cerca di un esterno. Ci sono stati i primi contatti tra la squadra tedesca e l’agente di Lichtsteiner, per valutare la disponibilità del giocatore di trasferirsi in Bundesliga. Il Wolfsburg è alla ricerca di un’esterno meno offensivo, in grado di giocare anche con la difesa a tre, dopo il no del Milan per Suso. Sull’esterno svizzero però c’è anche il Nizza, interessato alle caratteristiche del giocatore bianconero. In caso di partenza di Lichtsteiner la Juventus pensa ad un doppio sostituto.Uno è De Sciglio, mentre tra i profili sondati per il secondo slot di terzino ci sono João Cancelo del Valencia, Matteo Darmian del Manchester United e Ricardo Pereira del Porto. Lichsteiner, però, al momento non vorrebbe spostarsi da Torino: si trova bene alla Juventus, al punto da aver telefonato a Matic per dirgli di raggiungerlo alla Juventus.